25 января — какой церковный праздник в православном календаре

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Сегодня, 25 января, в православном календаре день памяти священномученицы Татьяны Римской. Родилась она в Риме в семье чиновника, исповедовавшего христианство тайно, а потому и дочь свою воспитал по церковным традициям. Когда девушка выросла, то не захотела выходить замуж. Свою жизнь решила посвятить служению Богу, стала дьяконессой в церкви.

Когда правил правитель Александр Севера, за христианами начались сильнейшие гонения. Тогда Татьяну схватили и привели в языческий капище. Там заставляли девушку принести пожертвование идолам. Она не согласилась, поэтому ее долго пытали, но Господь исцелил все ее раны. Татьяна молилась и тогда все идолы в капище разрушились, а сами палачи уверовали во Христа.

Когда Александр увидел, что не может справиться с Татьяной, ее казнили мечом. Позже такая же участь ждала и ее отца.

В честь священномученицы 25 января празднуют народный праздник — Татьянин день.

Церковный праздник 25 января — день памяти Саввы Сербского

Родился святой в 1169 году и был сыном князя. Его отец имел деньги, поэтому строил храмы и пытался распространять христианскую веру, помогал бедным и нуждающимся, вел благочестивую жизнь. Своего сына отец воспитал так же. Поэтому в юности Савва не захотел жениться, а решил посвятить себя Богу. Когда услышал о горе Афон, отправился туда.

Впоследствии Савва принял монашеский постриг и убедил своих родителей отвергнуть мирскую жизнь и уйти жить в монастырь. Они так и поступили. Вскоре умер отец Саввы. Явился он перед своим сыном во сне и рассказал, что Господь прославил раба своего.

Вернулся Савва в Сербию, где католики уже начали распространять свое учение. Принял он сан святителя и основал Сербскую Церковь, найдя епископов. Впоследствии, когда дела пошли вверх, нашел себе преемника и поехал в Иерусалим, чтобы поклониться Гробу Господню. К сожалению, заболел освободившимся путем и умер. Мощи святого оказались нетленными.

Приметы 25 января

Народные приметы 25 января / Фото: Pexels

светит яркое солнце – весна придет рано;

резкое потепление указывает на то, что лето будет жарким;

идет снег в течение дня — летом будет много ливней;

если жениться 25 января, то семейная жизнь будет счастлива.

Что сегодня нельзя делать

В этот день запрещено отказывать в помощи нуждающимся. Также не стоит ссориться, потому что конфликт может затянуться надолго. 25 января не стоит убирать, потому что можно навлечь на себя беды.

Что можно делать сегодня

25 января по народным поверьям был хорошим днем для дегустирования алкогольных напитков. Ученики и студенты молятся святой Татьяне, чтобы она помогла с учёбой.

Читайте также: