25 січня — яке церковне свято в православному календарі

Яке сьогодні свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Сьогодні, 25 січня, в православному календарі — день пам’яті священномучениці Тетяни Римської. Народилася вона в Римі в родині чиновника, який сповідував християнство таємно, а тому й доньку свою виховав за церковними традиціями. Коли дівчина виросла, то не захотіла виходити заміж. Своє життя вирішила присвятити служінню Богу і стала дияконесою в церкві.

Коли правив імператор Олександр Севера, на християн почалися сильні гоніння. Тоді Тетяну схопили і привели до язичницького капища. Там змушували дівчину принести пожертву ідолам. Вона не погодилася, тому її довго катували, але Господь зцілив усі її рани. Тетяна молилася, і тоді всі ідоли в капищі зруйнувалися, а самі кати увірували в Христа.

Коли Олександр побачив, що не може впоратися з Тетяною, її стратили мечем. Пізніше така ж доля чекала і на її батька.

На честь священномучениці 25 січня святкують народне свято — Тетянин день.

Церковне свято 25 січня — день пам'яті Сави Сербського

Народився святий 1169 року і був сином князя. Його батько мав гроші, тому будував храми і намагався поширювати християнську віру, допомагав бідним і нужденним, вів благочестиве життя. Свого сина батько виховав так само. Тому в юності Сава не захотів одружуватися, а вирішив присвятити себе Богу. Коли почув про гору Афон, відправився туди.

Згодом Сава прийняв чернечий постриг і переконав своїх батьків також відкинути мирське життя й піти жити в монастир. Вони так і зробили. Незабаром помер батько Сави. З'явився він перед своїм сином уві сні і розповів, що Господь прославив свого раба.

Повернувся Сава до Сербії, де католики почали вже розповсюджувати своє вчення. Прийняв він на себе сан святителя та заснував Сербську Церкву, знайшовши єпископів. Згодом, коли справи пішли вгору, знайшов собі наступника і поїхав до Єрусалима, щоб вклонитися Гробу Господньому. На жаль, захворів на зворотньому шляху і помер. Мощі святого виявилися нетлінними.

Прикмети 25 січня

Народні прикмети 25 січня / Фото: Pexels

світить яскраве сонце — весна прийде рано;

різке потепління означає — літо буде спекотним;

йде сніг впродовж дня — влітку буде багато злив;

якщо одружитися цього дня — сімейне життя буде щасливим.

Що сьогодні не можна робити

Цього дня заборонено відмовляти в допомозі нужденним. Також не варто сваритися, бо конфлікт може затягнутися надовго. 25 січня не варто прибирати, бо можна накликати на себе біду.

Що можна робити сьогодні

25 січня за народними повір'ями був хорошим днем для дегустування алкогольних напоїв. Учні та студенти моляться святій Тетяні, щоб вона допомогла з навчанням.

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