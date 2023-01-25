Астрологічний прогноз на 25 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: небажано братися за серйозні справи, оскільки їхній результат виявиться прямо протилежним очікуваному. Краще витратити час на підготовку змін, до реалізації яких можна буде стати найближчим часом.

День символ: лампада.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі, блакитний, бірюзовий.

Щасливі камені дня: рожевий халцедон, бірюза.

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть призвести до серйозних ускладнень, тому необхідно одразу ж проконсультуватися з лікарем.

Харчування дня: не варто різко змінювати систему харчування – наприклад, голодувати чи постувати: організм може відреагувати неадекватно – наприклад, шлунковими чи кишковими спазмами.

Стрижка дня: стригтися не лише можна, а й потрібно.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та ритуали, що залучають у життя любов та матеріальний добробут.

Сни дня: сни ночі передають інформацію в символах, які необхідно правильно розшифрувати. Так, побачений уві сні паркан може означати як ізоляцію від суспільства, так і захищеність від негативних подій та агресивно налаштованих людей – все залежить від контексту, і його обов'язково треба враховувати.

Табу дня: не можна виявляти злість та агресію – людей, які дратують, краще оминути.

Ангел-охоронець дня: Усавель – дарує везіння у всіх сферах життя.

Афоризм дня: "Вчора я був розумним, і тому я хотів змінити світ. Сьогодні я став мудрим, і тому я змінюю себе" (Джалаладдін Румі, перський поет).

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