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Астрологический прогноз на 25 января

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
9642
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 25 января

Фото: www.credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нежелательно браться за серьезные дела, поскольку результат их окажется прямо противоположным ожидаемому. Лучше потратить время на подготовку перемен, к реализации которых можно будет приступить в ближайшее время. 

Символ дня: лампада. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: цвет морской волны, бирюзовый, голубой. 

Счастливые камни дня: розовый халцедон, бирюза. 

За какую часть тела отвечает: пищевод. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому необходимо сразу же проконсультироваться с врачом. 

Питание дня: не стоит резко менять систему питания – например, голодать или поститься: организм может отреагировать неадекватно – например, желудочными или кишечными спазмами. 

Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, привлекающие в жизнь любовь и материальное благополучие. 

Сны дня: сны нынешней ночи передают информацию в символах, которые необходимо правильно расшифровать. Так, увиденный во сне забор может означать как изоляцию от общества, так и защищенность от негативных событий и агрессивно настроенных людей – все зависит от контекста, и его обязательно нужно учитывать. 

Табу дня: нельзя проявлять злость и агрессию – людей, которые раздражают, лучше обойти стороной. 

Ангел-хранитель дня: Усавэль – дарует везение во всех сферах жизни. 

Афоризм дня: "Вчера я был умным, и поэтому я хотел изменить мир. Сегодня я стал мудрым, и поэтому я меняю себя" (Джалаладдин Руми, персидский поэт).

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Дата публикации
Просмотры
9642
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