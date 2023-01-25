Астрологический прогноз на 25 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нежелательно браться за серьезные дела, поскольку результат их окажется прямо противоположным ожидаемому. Лучше потратить время на подготовку перемен, к реализации которых можно будет приступить в ближайшее время.
Символ дня: лампада.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны, бирюзовый, голубой.
Счастливые камни дня: розовый халцедон, бирюза.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому необходимо сразу же проконсультироваться с врачом.
Питание дня: не стоит резко менять систему питания – например, голодать или поститься: организм может отреагировать неадекватно – например, желудочными или кишечными спазмами.
Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, привлекающие в жизнь любовь и материальное благополучие.
Сны дня: сны нынешней ночи передают информацию в символах, которые необходимо правильно расшифровать. Так, увиденный во сне забор может означать как изоляцию от общества, так и защищенность от негативных событий и агрессивно настроенных людей – все зависит от контекста, и его обязательно нужно учитывать.
Табу дня: нельзя проявлять злость и агрессию – людей, которые раздражают, лучше обойти стороной.
Ангел-хранитель дня: Усавэль – дарует везение во всех сферах жизни.
Афоризм дня: "Вчера я был умным, и поэтому я хотел изменить мир. Сегодня я стал мудрым, и поэтому я меняю себя" (Джалаладдин Руми, персидский поэт).
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