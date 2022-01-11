Арест палача донецкой тюрьмы "Изоляция" "Палыча" продлили еще на месяц

Подсудимый поддержал такое решение.

Шевченковский районный суд Киева продлил арест бывшего коменданта Донецкой тюрьмы "Изоляция" Дениса Куликовского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

"В судебном заседании прокурор поддержал ходатайство и просил его удовлетворить по основаниям в нем приведенным. Подозреваемый и его защитник в судебном заседании против удовлетворения ходатайства следователя не возражали", — говорится в определении суда.

Также читайте Фабрика боли "Изоляция": как действовала тюрьма для украинских военных и кто такой главный палач Куликовский

Под арестом Куликовский будет находиться до 2 февраля включительно. Следствие за это время планирует, в частности, допросить потерпевших, которые были заключенными "Изоляции", назначить экспертизы для определения причиненного им морального вреда.

Кроме того, отмечается, что на свободе подозреваемый сможет уничтожить документы и скрываться от следствия, поскольку его жена и ребенок до сих пор проживают в "ДНР".

В то же время, как говорится в судебном решении, уже после задержания Куликовский на допросах признал вину и дал показания о своей противоправной деятельности.

Напомним, задержанный боевик является фигурантом уголовного производства по преступлениям в "Изоляции", по которому полиция Донбасса в течение семи лет осуществляет масштабное расследование. В октябре 2020 года он был заочно уведомлен о подозрении и объявлен в розыск.

37-летнему Денису Куликовскому инкриминированы преступления, предусмотренные ст. 149 (торговля людьми), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Читайте также:

"Я рад, что такая тварь не гуляет на свободе": жертвы палача "Изоляции" надеются на справедливый приговор

надеются на справедливый приговор "Принимал непосредственное участие в убийствах и пытках": в СБУ подтвердили задержание боевика Куликовского

Допрос "Палыча": СБУ обнародовала видео показаний палача донецкой тюрьмы "Изоляция"

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.