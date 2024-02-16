Байден обнародовал символическое фото с Зеленским

К сожалению, без помощи США нашему государству будет очень сложно победить врага.

Джо Байден показал символическую фотографию с Владимиром Зеленским. Лидер США подчеркнул, что сейчас для Украины наступил критический момент, и ей как никогда нужна помощь.

Об этом написал президент Соединенных Штатов Джо Байден, добавив фотографию с украинским главой государства.

"Неподдержка Украины в этот критический момент никогда не будет забыта", – предостерег он.

Напомним, Сенат США утвердил объединенный пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в 95 млрд долларов. Теперь слово за Палатой представителей, то есть за Дональдом Трампом.

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