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Байден оприлюднив символічне фото із Зеленським

Байден оприлюднив символічне фото із Зеленським

Джо Байден показав фото із Володимиром Зеленським / Фото: Джо Байден в Facebook

На жаль, без допомоги США нашій державі буде дуже складно перемогти ворога.

Джо Байден показав символічне фото із Володимиром Зеленським. Лідер США наголосив, що наразі для України настав критичний момент, і їй як ніколи потрібна допомога.

Про це написав президент Сполучених Штатів Джо Байден, додавши світлину з українським главою держави.

"Непідтримка України в цей критичний момент ніколи не буде забута", – застеріг він.

Нагадаємо, Сенат США затвердив об'єднаний пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Тепер слово за Палатою представників, тобто за Дональдом Трампом.

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