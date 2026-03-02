Буданов воспринимает коррупционные схемы на одном уровне с деятельностью ДРГ, - блоггер

Реклама

"Много интересного прозвучало в недавнем интервью Кирилла Буданова. Особенно заинтриговали слова руководителя ОП о борьбе с коррупцией и восстановлении справедливости, которые он назвал главными приоритетами своей работы, учитывая общественный запрос украинцев. И в этом наблюдается не только стратегический подход Буданова к проблемам и проблемам граждан и логика”, - подчеркивает политолог.

По его словам, для бывшего разведчика паразитирования на ресурсах государства во время войны это не просто «экономическое преступление», а прямая угроза обороноспособности.

"Буданов объективно воспринимает коррупционные схемы на одном уровне с деятельностью ДРГ. Ведь любая дыра в бюджете - это входная дверь для врага. Кто-то скажет, что коррупцию ликвидировать невозможно? Но даже Офис президента - орган, который ранее в общественном воображении за частую ассоциировался с кулуарными договорами." схем, кадрового балласта и теневых влияний, о чем говорят как эксперты, так и нардепы. А это пример того, как нормальные подходы можно и нужно масштабировать на государственном уровне.

Что касается справедливости, убежден он, то, несмотря на демонстрацию украинцами невероятного запаса прочности в условиях отключений света и постоянного роста цен, они имеют нулевой порог терпимости к «пиру во время чумы». Чувство несправедливости разрушает доверие. А доверие — это критически необходимый ресурс для воюющего государства и Буданов понимает это как никто другой.

"Что это значит на практике? Кирилл Алексеевич еще со времен работы в ГУР привык к щепетильности и доведению операций до логического финала. Так что если он публично маркирует коррупцию как ключевой "бок государства", это значит, что этап предупреждений завершен. Впереди — нас ждет демонтаж многих интересных и масштабных схем. понимать, что к этому процессу планируется привлечь все антикоррупционное сообщество, как государственное, так и неправительственное.