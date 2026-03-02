Реклама

«Багато цікавого прозвучало в недавньому інтерв’ю Кирила Буданова. Особливо заінтригували слова очільника ОП про боротьбу з корупцією та відновлення справедливості, які він назвав головними пріоритетами своєї роботи, враховуючи суспільний запит українців. І в цьому спостерігається не лише стратегічний підхід Буданова до процесів в державі та розуміння проблем простих громадян, але й досить прагматична безпекова логіка», — наголошує політолог.

За його словами, для колишнього розвідника паразитування на ресурсах держави під час війни — це не просто «економічний злочин», а пряма загроза обороноздатності.

«Буданов об’єктивно сприймає корупційні схеми на одному рівні з діяльністю ДРГ. Адже будь-яка діра в бюджеті — це вхідні двері для ворога. Хтось скаже, що корупцію ліквідувати неможливо? Але навіть Офіс президента — орган, який раніше в суспільній уяві за часту асоціювався з кулуарними домовленостями — з приходом Буданова став поступово очищатися від схем, кадрового баласту і тіньових впливів, про що говорять як експерти, так і нардепи. А це приклад того, як нормальні підходи, можна і треба масштабувати на державний рівень. Питання лише в управлінцях, які здатні їх ефективно імплементувати», — стверджує Таран.

Що ж до справедливості, переконаний він, то попри демонстрацію українцями неймовірного запасу міцності в умовах відключень світла та постійного росту цін, вони мають нульовий поріг терпимості до «бенкету під час чуми». Відчуття несправедливості руйнує довіру. А довіра — це критично необхідний ресурс для воюючої держави і Буданов це розуміє як ніхто інший.

«Що це означає на практиці? Кирило Олексійович ще з часів роботи в ГУР звик до педантичності та доведення операцій до логічного фіналу. Тож якщо він публічно маркує корупцію як ключовий „біч держави“, це означає, що етап попереджень завершено. Попереду — нас чекає демонтаж багатьох цікавих і масштабних схем. А враховуючи слова Буданова про хороші відносини з антикорупційним сектором, важливо розуміти, що до цього процесу планується залучити всю антикорупційну спільноту. Як державну, так і неурядову. І, вочевидь, це уже не питання „рейтингів“ чи „політтехнологій“, а стратегічна необхідність. Бо лише так можна зберегти довіру, без якої неможлива тривала боротьба», — констатує Віктор Таран.