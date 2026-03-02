ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
206
Час на прочитання
2 хв

Буданов сприймає корупційні схеми на одному рівні з діяльністю ДРГ — блогер

З приходом Кирила Буданова Офіс президента став очищатися від схем, позаяк він сприймає корупційні схеми на одному рівні з діяльністю ДРГ. Про це, аналізуючи нещодавнє інтерв’ю ексочільника ГУР, розповів блогер та політичний експерт Віктор Таран. На його переконання, Буданов продовжить «демонтаж цікавих і масштабних схем».

Буданов сприймає корупційні схеми на одному рівні з діяльністю ДРГ — блогер

«Багато цікавого прозвучало в недавньому інтерв’ю Кирила Буданова. Особливо заінтригували слова очільника ОП про боротьбу з корупцією та відновлення справедливості, які він назвав головними пріоритетами своєї роботи, враховуючи суспільний запит українців. І в цьому спостерігається не лише стратегічний підхід Буданова до процесів в державі та розуміння проблем простих громадян, але й досить прагматична безпекова логіка», — наголошує політолог.

За його словами, для колишнього розвідника паразитування на ресурсах держави під час війни — це не просто «економічний злочин», а пряма загроза обороноздатності.

«Буданов об’єктивно сприймає корупційні схеми на одному рівні з діяльністю ДРГ. Адже будь-яка діра в бюджеті — це вхідні двері для ворога. Хтось скаже, що корупцію ліквідувати неможливо? Але навіть Офіс президента — орган, який раніше в суспільній уяві за часту асоціювався з кулуарними домовленостями — з приходом Буданова став поступово очищатися від схем, кадрового баласту і тіньових впливів, про що говорять як експерти, так і нардепи. А це приклад того, як нормальні підходи, можна і треба масштабувати на державний рівень. Питання лише в управлінцях, які здатні їх ефективно імплементувати», — стверджує Таран.

Що ж до справедливості, переконаний він, то попри демонстрацію українцями неймовірного запасу міцності в умовах відключень світла та постійного росту цін, вони мають нульовий поріг терпимості до «бенкету під час чуми». Відчуття несправедливості руйнує довіру. А довіра — це критично необхідний ресурс для воюючої держави і Буданов це розуміє як ніхто інший.

«Що це означає на практиці? Кирило Олексійович ще з часів роботи в ГУР звик до педантичності та доведення операцій до логічного фіналу. Тож якщо він публічно маркує корупцію як ключовий „біч держави“, це означає, що етап попереджень завершено. Попереду — нас чекає демонтаж багатьох цікавих і масштабних схем. А враховуючи слова Буданова про хороші відносини з антикорупційним сектором, важливо розуміти, що до цього процесу планується залучити всю антикорупційну спільноту. Як державну, так і неурядову. І, вочевидь, це уже не питання „рейтингів“ чи „політтехнологій“, а стратегічна необхідність. Бо лише так можна зберегти довіру, без якої неможлива тривала боротьба», — констатує Віктор Таран.

Дата публікації
Кількість переглядів
206
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie