Церковный календарь на 11 мая — кому молятся верующие

Какому святому молиться 11 мая и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 11 мая в церковном календаре

11 мая церковь чтит память апостолов Ясона и Сосипатра. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 11 мая – день памяти апостолов Ясона и Сосипатра.

В среду, 11 мая 2022 года, церковь чествует апостолов Ясона и Сосипатра.

Они принадлежали к апостолам от 70 и были учениками святого апостола Павла. Именно о них апостол Павел упоминал в своем послании римлян и даже называл их своими родственниками.

Святой Иасон родился в Фессалонике и имел там свой дом. Там у него гостил сам апостол Павел с Силой. Когда апостолы Ясон и Сосипатр пришли к острову Корфу, проповедующие веру Христову, возвели здесь церковь и назвали ее в честь святого Стефана. За это Бог прославил их чудесами. Однако язычники бросили за проповеди Ясона и Сосипатра в тюрьму. Там они обратили на веру Христову семерых преступников (Якисхола, Саторния, Януария, Фавстияна, Евфросия, Марсалия, Мамия). За это язычники приказали бросить преступников в кипящий котел, где была сера, смола и воск. Они отдали души за Господа. С ними вместе пострадал и сторож, обратившийся во время их проповедей в тюрьме. Его приказали четвертовать, а затем отрезали голову.

Тогда пришел черед к самим апостолам Ясона и Сосипатра. Их очень тяжело мучили, но все пытки они с мужеством перенесли, умоляя и славя Господа Бога. Видя их мучения, многие обратились на христианскую веру, среди них и дочь мучителя Керкира. За это мучитель приказал свою родную дочь обложить дровами и зажечь, но святая дева осталась в живых. Потом ее повесили на дереве, давили сначала дымом, а позже добили стрелами.

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Некоторое время апостолы Сосипатр и Ясон сидели в тюрьме, где проповедовали Слово Божие среди язычников. Те потом становились христианами. А мучитель отправился по морю к соседнему острову, но по дороге разбился. Тогда апостолов выпустили из тюрьмы, и они начали учить народ.

Но вдруг пришел новый староста и приказал Ясону и Сосипатра схватить, а потом бросить в кипящую смолу. Однако огонь Бог охладил и апостолы остались здоровы. Мучитель увидел это чудо и поверил в Иисуса Христа. Он припал к ногам святых, а они его окрестили и дали новое имя Севастиан (что значит "честный". Умерли святые в глубокой старости).

Церковный календарь на 11 мая: видео

Народные приметы

11 мая теплый ветер, значит, будет весенняя благодать.

Зацвела рябина – будет хороший урожай овса.

Если ночь на 11 мая звездная ждите теплого лета.

На берегу много сока, будет дождей летом.

Если восход солнца ясный – будет солнечное и теплое лето.

Что нельзя делать 11 мая