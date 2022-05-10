Церковний календар на 11 травня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 11 травня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 11 травня в церковному календарі

11 травня церква вшановує пам’ять апостолів Ясона і Сосіпатра. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 11 травня — день пам’яті апостолів Ясона і Сосіпатра

У середу, 11 травня 2022 року, церква вшановує апостолів Ясона і Сосіпатра.

Вони належали до апостолів від 70 та були учнями святого апостола Павла. Саме про них апостол Павло згадував у своєму посланні до римлян та навіть називав їх своїми родичами.

Святий Ясон народився в Солуні та мав там свій дім. Там у нього гостював сам апостол Павло з Силою. Коли апостоли Ясон і Сосіпатр прийшли до острову Корфу, проповідувачи віру Христову, то возвели тут церкву і назвали її на честь святого Стефана. За це Бог прославив їх чудесами. Однак язичники кинули за проповіді Ясона і Сосіпатра до в'язниці. Там вони навернули на віру Христову сімох злочинців (Якісхола, Саторнія, Януарія, Фавстияна, Євфрасія, Марсалія, Мамія). За це язичники наказали кинути злочинців у киплячий котел, де була сірка, смола та віск. Віддали вони тоді душі за Господа. З ними разом постраждав і сторож, який навернувся під час їхніх проповідей у в'язниці. Його наказали четвертувати, а потім відтяли голову.

Тоді надійшла черга до самих апостолів Ясона і Сосіпатра. Їх дуже тяжко мучили, але всі тортури вони з мужністю перенесли, молячих і славлячи Господа Бога. Бачачи їхні муки, багато людей навернулося на християнську віру, серед них і дочка мучителя Керкира. За це мучитель наказав свою рідну дочку обкласти дровами і запалити, але свята діва залишилася живою. Потім її повісили на дереві, душили спочатку димом, а пізніше добили стрілами.

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Деякий час апостоли Сосіпатр та Ясон сиділи у в'язниці, де проповідували Боже Слово серед язичників. Ті потім ставали християнами. А мучитель вирушив морем до сусіднього острова, але по дорозі розбився. Тоді апостолів випустили з в'язниці і вони почали далі навчати народ.

Та раптом прийшов новий староста і наказав Ясона і Сосіпатра схопити, а потім кинути в киплячу смолу. Однак вогонь Бог остудив і апостоли залишилися здоровими. Мучитель побачив це чудо і повірив в Ісуса Христа. Він припав до ніг святих, а вони його охрестили і дали нове ім'я Севастіан (що означає "чесний". Померли святі в глибокій старості.

Церковний календар на 11 травня: відео

Народні прикмети

11 травня теплий вітер, значить буде весняна благодать.

Зацвіла горобина - буде гарний урожай вівса.

Якщо ніч проти 11 травня зоряна чекайте теплого літа.

На березі багато соку, буде багато дощів влітку.

Якщо схід сонця ясний - буде сонячне і тепле літо.

Що не можна робити 11 травня