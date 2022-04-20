Церковный календарь на 21 апреля — кому молятся верующие

Какому святому молиться 21 апреля и кого чествует церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 21 апреля в церковном календаре

21 апреля церковь чтит память апостола Родиона. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 21 апреля – день памяти апостола Родиона.

В четверг, 21 апреля 2022 года, церковь чтит память апостола Родиона.

Иродион или Родион упоминается в священных книгах Нового Завета. Он принадлежал к 70 апостолам, избранным Иисусом Христом для исповедания христианской веры. Если верить библейским преданиям, родился в городе Тарса (Киликия), был учеником и даже кровным родственником апостола Павла. Родион практически во всех путешествиях по миру сопровождал своего учителя. Также он вел благочестивую жизнь, проповедовал вместе с Павлом основы истинной веры в Господа.

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Апостолы Павел и Петр сильно настаивали, чтобы Родиона рукоположили во епископа в греческом городе Патры. Там он продолжал самоотверженно и горячо исповедовать слово Божие, а также обратил в христианскую веру многие. В Библии описан один случай, когда служители языческих культов услышали проповедь о Спасителе, разозлились, напали на епископа и очень жестоко его избили. Мучители были уверены, что после столь смертельных ударов Родион не выживет. Однако по милости Божией он не только остался жив, но и был полностью невредим.

После этого Родион оставил свою епархию и отправился с Петром и Павлом в Рим. Там он и находился до конца своей жизни, переживая жестокие гонения христиан. Родион получил от Господа чудодейственную силу – когда проповедовал он слово Божие, то исцелял больных и изгонял бесов. В 67 году он и другие сподвижники приняли мученическую смерть. Сразу после того, как император Нерон распял апостола Петра.

Церковный календарь на 21 апреля: видео