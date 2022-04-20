Церковний календар на 21 квітня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 21 квітня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 21 квітня в церковному календарі

21 квітня церква вшановує пам’ять апостола Родіона. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 21 квітня — день пам’яті апостола Родіона

У четвер, 21 квітня 2022 року, церква вшановує пам’ять апостола Родіона.

Іродіон або Родіон згадується в священних книгах Нового Завіту. Він належав до 70 апостолів, які були обрані Ісусом Христом для сповідування християнської віри. Якщо вірити біблійним переказам, він народився в місті Тарса (Кілікія), був учнем та навіть кровним родичем апостола Павла. Родіон практично в усіх подорожах по світу супроводжував свого вчителя. Також він вів благочестиве життя, проповідував разом з Павлом основи істинної віри в Господа.

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Апостоли Павло і Петро сильно наполягали, щоб Родіона висвятили на єпископа в грецькому місті Патри. Там він продовжував самовіддано та гаряче сповідувати слово Боже, а також звернув у християнську віру чимало людей. В Біблії описано один випадок, коли служителі язичницьких культів почули проповідь про Спасителя, розлютилися, напали на єпископа та дуже жорстоко його побили. Мучителі були впевнені, що після таких смертельних ударів Родіон не виживе. Проте по милості Божій він не лише залишився живим, але й був повністю неушкодженим.

Після цього Родіон залишив свою єпархію та пішов з Петром і Павлом до Риму. Там він і перебував до кінця свого життя, переживаючи жорстокі гоніння християн. Родіон отримав від Господа чудодійну силу - коли проповідував він слово Боже, то зцілював хворих та виганяв бісів. 67 року він та інші сподвижники прийняв мученицьку смерть. Відразу після того, як імператор Нерон розіп'яв апостола Петра.

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