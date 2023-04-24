Чего ждут украинцы после метеора и северного сияния — опрос

Пользователи Сети в Украине активно обсуждают необычные явления в небе и предполагают, что может произойти дальше.

В воскресенье, 23 апреля, жители Киевской области и других регионов наблюдали северное сияние. Этот ярко-розовый свет зафиксирован на камере.

Вспышка появилась всего на несколько минут, но это было очень хорошо. Люди массово начали публиковать фотографии с розовым сиянием в соцсетях. О необычном розовом цвете неба и ярких вспышках в нем сообщали, в частности, жители Броваров и Бородянки.

После этого в Сети пользователи начали активно вспоминать и обсуждать уже существующие катаклизмы, а также думать, чего еще можно ожидать.

Кто-то подумал о землетрясении в Киеве, кто-то – о цунами в Азовском море. Некоторые ожидают смерти российского диктатора Владимира Путина.

ТСН.ua предлагает пройти опрос и выбрать свой вариант.

Напомним, поздно вечером 19 апреля киевляне видели в небе над столицей яркое свечение. В Институте геофизики говорят, что это было падение космического тела, след сгорания которого в атмосфере называют болидом или метеором.

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