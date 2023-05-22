Черкасский районный ТЦК ищет сотрудников на зарплату 50 тыс. грн: что нужно делать

Свою кандидатуру могут предлагать мужчины и женщины до 45 лет.

Черкасский РТЦК и СП приглашает на службу в Вооруженных Силах Украины лиц с совершенным владением английским языком (возможно другие) для работы переводчиком.

Объявление размещено на странице Смелянского городского совета в Facebook.

Там выдвинули и определенные условия:

приглашаются мужчины и женщины, возможно без опыта военной службы в возрасте до 45 лет;

наличие какого-либо высшего образования не ниже образовательной степени бакалавр.

В требованиях к кандидатам указана ориентировочная заработная плата – 50 тысяч гривен.

Напомним, в Украине был принят закон о военном учете женщин по специальностям из утвержденного Министерством обороны перечня. Его 21 октября 2022 года подписал президент Владимир Зеленский. В то же время, закон касается также и тех женщин, которые никогда не работали по специальности.

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