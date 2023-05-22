"Манчестер Сити" в ранге чемпиона резервным составом обыграл "Челси" с Мудриком в АПЛ (видео)

"Манчестер Сити" победил "Челси" в домашнем матче 37-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 1:0 .

"Горожане" официально оформили чемпионство еще накануне своей игры с "пенсионерами". "Арсенал" украинца Александра Зинченко на выезде потерпел сенсационное поражение от "Ноттингема" и потерял любые шансы в борьбе за титул.

Так что перед стартом встречи на "Этихаде" игроки "Челси" устроили команде Хосепа Гвардиолы чемпионский коридор.

На игру с "Челси" испанский наставник "небесно-голубых" выпустил резервный состав. Однако даже без главных своих звезд "горожане" смогли победить команду Фрэнка Лэмпарда.

Единственный гол в поединке на 12-й минуте забил Хулиан Альварес после передачи Коула Палмера.

Во втором тайме аргентинский нападающий мог оформлять дубль, но его гол на 71-й минуте был отменен после просмотра видеоповтора (VAR) из-за игры рукой.

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик начал игру со скамейки для запасных и вышел на поле на 69-й минуте. Отличиться результативным действием или хоть как-то помочь своей команде избежать поражения 22-летнему украинцу не удалось.

Обзор матча

После завершения матча игроки "Манчестер Сити" под аплодисменты болельщиков громко праздновали победу в АПЛ, поднимая трофей над головой. "Горожане" в третий раз подряд выиграли чемпионат Англии и 9-й раз в истории.

В свою очередь, "Челси" занимает лишь 12-е место в турнирной таблице АПЛ.

24 мая "Манчестер Сити" сыграет перенесенный матч 32-го тура чемпионата Англии против "Брайтона", а в заключительном туре 28 мая подопечные Гвардиолы встретятся с "Брентфордом".

"Челси" завершит текущий сезон АПЛ играми против "Манчестер Юнайтед" (25 мая) и "Ньюкасла" (28 мая).

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