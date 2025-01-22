"Четкий паца" Иван Мартынов откровенно рассказал, как чуть не развелся с женой — фото

Военнослужащий и его любимая Ольга пережили кризис в отношениях.
Герой мема "четкий паца" Иван Мартынов, защищающий Украину на фронте в 68-й отдельной егерской бригаде, рассказал о ПТСР и как чуть не развелся со своей женой.
Об этом говорится в интервью проекту "Дивись".
По его словам, все защитники страдают посттравматическим стрессовым расстройством, впрочем, у каждого оно проявляется по-разному. В случае Ивана, он чуть не потерял жену Ольгу, с которой обручился 8 апреля в 2023 году.
"У меня жестко, просто до развода. Все, без комментариев. Я даже не хочу вспоминать. Очень страшно. По ночам не спал, кричал. Жена в панике, истерике, дом разносим", — откровенно признался он.
Также у Мартынова изменилось отношение к гражданским.
"Гражданских вообще не воспринимал. Со своими как-то более-менее, а приезжал в отпуск и думал: "Бл*ть, что я здесь делаю?". Истерика, паника, алкоголь, жестко. Для меня это жестко морально", — признался боец.
Впрочем, Иван не обращался за помощью к специалистам.
Напомним, Иван Мартынов насмешил курьезной ситуацией, как на фронте упал в колодец. Это произошло во время выполнения боевой задачи.
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