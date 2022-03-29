Что делать, если нашли снаряд — в Генштабе дали советы украинцам

Что делать, если нашли снаряд — в Генштабе дали советы украинцам

Разминирование определенной территории можно только при предварительном согласовании Минобороны.

В результате полномасштабного вторжения России часть территории Украины загрязнена взрывоопасными предметами. Поэтому украинцам следует знать, как вести себя в случае обнаружения неизвестных предметов.

Об этом заявляют в Генштабе ВСУ.

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Как отмечается, подходить к подозрительным предметам, брать их в руки, перемещать или разбирать категорически запрещено.

"В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо обратиться по телефону 101, 102 и проинформировать представителей власти или Вооруженных Сил Украины", — говорят в Генштабе.

В настоящее время из-за горячей фазы боевых действий сложно объективно оценить уровень загрязненности территории взрывоопасными предметами. Это будет производиться поэтапно после завершения боевых действий.

В Генштабе подчеркнули, что производить разминирование определенной территории можно только при предварительном согласовании Минобороны.

"Неправительственные и коммерческие организации должны проявлять взвешенность и не давать преждевременные оценки ситуации. Предложения по планированию противоминной деятельности согласовываются с Министерством обороны!" — отметили в Генштабе.

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