Что делать, если укусила змея — советы специалистов

По возможности следует сразу обратиться в больницу, ведь самостоятельное лечение может привести к летальному исходу.

С начала года в Украине от укусов змей пострадали более двух десятков человек. Всего за год фиксируют несколько сотен таких обращений.

Что нужно знать о змеях и как оказать первую медицинскую помощь — рассказали в Минздраве.

Также читайте Напала змея: во Львовской области в больницу экстренно госпитализировали женщину и подростка

Пресмыкающиеся обычно активны в период размножения в апреле-мае и осенью. Однако летом в жаркое время змеи становятся малоподвижными и люди могут не заметить их и наступить, сесть на них или лечь. Именно поэтому происходит большинство укусов.

Как защититься от укуса змеи:

Если вы идете в лес или в поле, где есть вероятность встретить змей, наденьте соответствующую одежду: высокие ботинки, длинные брюки из плотной ткани, которые желательно заправить в обувь.

Проверяйте место, где собираетесь отдохнуть. Постучите палкой по поверхности, на который собираетесь сесть. Это хорошее место отдыха не только для вас, но и для пресмыкающихся.

Что делать, если змея таки укусила:

Следует немедленно ехать в медицинское учреждение. Только врач может оказать необходимую медицинскую помощь. И только там есть противоядие, которое при необходимости могут использовать. Если вы запомните, как выглядела змея, которая вас укусила — это поможет подобрать правильное лечение.

Если в больницу ехать долго, помогите человеку, который пострадал:

обеспечьте покой;

давайте пить много жидкости;

если укус на конечностях — зафиксируйте область с помощью импровизированной шины (доски, палки);

по возможности приложите к ране лед, завернутый в ткань;

продезинфицируйте рану и наложите стерильную повязку.

Что запрещено делать:

разрезать рану и высасывать яд;

прижигать рану;

обрабатывать рану дополнительно;

накладывать жгут, так как могут возникнуть серьезные осложнения.

Напомним, в горах Закарпатья на 17-летнего туриста напала змея. Туриста с маршрута сняли горные спасатели.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку