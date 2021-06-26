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Что делать, если укусила змея — советы специалистов

Что делать, если укусила змея — советы специалистов

Associated Press

По возможности следует сразу обратиться в больницу, ведь самостоятельное лечение может привести к летальному исходу.

С начала года в Украине от укусов змей пострадали более двух десятков человек. Всего за год фиксируют несколько сотен таких обращений.

Что нужно знать о змеях и как оказать первую медицинскую помощь — рассказали в Минздраве.

Пресмыкающиеся обычно активны в период размножения в апреле-мае и осенью. Однако летом в жаркое время змеи становятся малоподвижными и люди могут не заметить их и наступить, сесть на них или лечь. Именно поэтому происходит большинство укусов.

Как защититься от укуса змеи:

  • Если вы идете в лес или в поле, где есть вероятность встретить змей, наденьте соответствующую одежду: высокие ботинки, длинные брюки из плотной ткани, которые желательно заправить в обувь.
  • Проверяйте место, где собираетесь отдохнуть. Постучите палкой по поверхности, на который собираетесь сесть. Это хорошее место отдыха не только для вас, но и для пресмыкающихся.

Что делать, если змея таки укусила:

Следует немедленно ехать в медицинское учреждение. Только врач может оказать необходимую медицинскую помощь. И только там есть противоядие, которое при необходимости могут использовать. Если вы запомните, как выглядела змея, которая вас укусила — это поможет подобрать правильное лечение.

Если в больницу ехать долго, помогите человеку, который пострадал:

  • обеспечьте покой;
  • давайте пить много жидкости;
  • если укус на конечностях — зафиксируйте область с помощью импровизированной шины (доски, палки);
  • по возможности приложите к ране лед, завернутый в ткань;
  • продезинфицируйте рану и наложите стерильную повязку.

Что запрещено делать:

  • разрезать рану и высасывать яд;
  • прижигать рану;
  • обрабатывать рану дополнительно;
  • накладывать жгут, так как могут возникнуть серьезные осложнения.

Напомним, в горах Закарпатья на 17-летнего туриста напала змея. Туриста с маршрута сняли горные спасатели.

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