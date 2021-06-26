Что делать, если укусила змея — советы специалистов

По возможности следует сразу обратиться в больницу, ведь самостоятельное лечение может привести к летальному исходу.
С начала года в Украине от укусов змей пострадали более двух десятков человек. Всего за год фиксируют несколько сотен таких обращений.
Что нужно знать о змеях и как оказать первую медицинскую помощь — рассказали в Минздраве.
Пресмыкающиеся обычно активны в период размножения в апреле-мае и осенью. Однако летом в жаркое время змеи становятся малоподвижными и люди могут не заметить их и наступить, сесть на них или лечь. Именно поэтому происходит большинство укусов.
Как защититься от укуса змеи:
- Если вы идете в лес или в поле, где есть вероятность встретить змей, наденьте соответствующую одежду: высокие ботинки, длинные брюки из плотной ткани, которые желательно заправить в обувь.
- Проверяйте место, где собираетесь отдохнуть. Постучите палкой по поверхности, на который собираетесь сесть. Это хорошее место отдыха не только для вас, но и для пресмыкающихся.
Что делать, если змея таки укусила:
Следует немедленно ехать в медицинское учреждение. Только врач может оказать необходимую медицинскую помощь. И только там есть противоядие, которое при необходимости могут использовать. Если вы запомните, как выглядела змея, которая вас укусила — это поможет подобрать правильное лечение.
Если в больницу ехать долго, помогите человеку, который пострадал:
- обеспечьте покой;
- давайте пить много жидкости;
- если укус на конечностях — зафиксируйте область с помощью импровизированной шины (доски, палки);
- по возможности приложите к ране лед, завернутый в ткань;
- продезинфицируйте рану и наложите стерильную повязку.
Что запрещено делать:
- разрезать рану и высасывать яд;
- прижигать рану;
- обрабатывать рану дополнительно;
- накладывать жгут, так как могут возникнуть серьезные осложнения.
Напомним, в горах Закарпатья на 17-летнего туриста напала змея. Туриста с маршрута сняли горные спасатели.