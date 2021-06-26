Що робити, якщо вкусила змія - поради спеціалістів

За можливості варто одразу звернутися до лікарні, адже самостійне лікування може призвести до летальних наслідків.
Від початку року в Україні від укусів змій постраждали понад два десятки людей. Загалом за рік фіксують кілька сотень таких звернень.
Що потрібно знати про змій та як надати першу медичну допомогу - розповіли у МОЗ.
Плазуни зазвичай активні у період розмноження в квітні-травні та восени. Проте влітку у спекотний час змії стають малорухливими і люди можуть не помітити їх та наступити, сісти на них чи лягти. Саме через це стається більшість укусів.
Як захиститися від укусу змії:
- Якщо ви йдете в ліс чи в степ, де є ймовірність зустріти змій, одягніть відповідний одяг: високі черевики, довгі штани із цупкої тканини, які бажано заправити у взуття.
- Перевіряйте місце, де збираєтесь відпочити. Постукайте палицею по поверхні, на який збираєтесь сісти. Це хороше місце відпочинку не тільки для вас, але й для плазунів.
Що робити, якщо змія таки вкусила:
Варто негайно їхати до медичного закладу. Лише лікар може надати необхідну медичну допомогу. І лише там є протиотрута, яку за потреби можуть використати. Якщо ви запам’ятаєте, як виглядала змія, яка вас вкусила — це допоможе підібрати правильне лікування.
Якщо до лікарні їхати довго, допоможіть людині, яка постраждала:
- забезпечте їй спокій та мінімізуйте рухи;
- давайте пити багато рідини;
- якщо укус на кінцівках - зафіксуйте область за допомогою імпровізованої шини (дошки, палиці);
- за можливості прикладіть до рани лід, загорнутий у тканину;
- продезінфікуйте рану та накладіть стерильну пов’язку.
Що заборонено робити:
- розрізати рану і висмоктувати отруту;
- припікати рану;
- обробляти рану додатково;
- накладати джгут, оскільки можуть виникнути серйозні ускладнення.
Нагадаємо, у горах Закарпаття на 17-річного туриста напала змія. Туриста з маршруту зняли гірські рятувальники.