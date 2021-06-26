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Що робити, якщо вкусила змія - поради спеціалістів

Що робити, якщо вкусила змія - поради спеціалістів

Associated Press

За можливості варто одразу звернутися до лікарні, адже самостійне лікування може призвести до летальних наслідків.

Від початку року в Україні від укусів змій постраждали понад два десятки людей. Загалом за рік фіксують кілька сотень таких звернень.

Що потрібно знати про змій та як надати першу медичну допомогу - розповіли у МОЗ. 

Плазуни зазвичай активні у період розмноження в квітні-травні та восени. Проте влітку у спекотний час змії стають малорухливими і люди можуть не помітити їх та наступити, сісти на них чи лягти. Саме через це стається більшість укусів.

Як захиститися від укусу змії:

  • Якщо ви йдете в ліс чи в степ, де є ймовірність зустріти змій, одягніть відповідний одяг: високі черевики, довгі штани із цупкої тканини, які бажано заправити у взуття.
  • Перевіряйте місце, де збираєтесь відпочити. Постукайте палицею по поверхні, на який збираєтесь сісти. Це хороше місце відпочинку не тільки для вас, але й для плазунів.

Що робити, якщо змія таки вкусила:

Варто негайно їхати до медичного закладу. Лише лікар може надати необхідну медичну допомогу. І лише там є протиотрута, яку за потреби можуть використати. Якщо ви запам’ятаєте, як виглядала змія, яка вас вкусила — це допоможе підібрати правильне лікування.

Якщо до лікарні їхати довго, допоможіть людині, яка постраждала

  • забезпечте їй спокій та мінімізуйте рухи;
  • давайте пити багато рідини;
  • якщо укус на кінцівках - зафіксуйте область за допомогою імпровізованої шини (дошки, палиці);
  • за можливості прикладіть до рани лід, загорнутий у тканину;
  • продезінфікуйте рану та накладіть стерильну пов’язку.

Що заборонено робити:

  • розрізати рану і висмоктувати отруту;
  • припікати рану;
  • обробляти рану додатково;
  • накладати джгут, оскільки можуть виникнути серйозні ускладнення.

 Нагадаємо, у горах Закарпаття на 17-річного туриста напала змія. Туриста з маршруту зняли гірські рятувальники.

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