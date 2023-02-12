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Что не стоит дарить в День влюбленных партнерам

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
695
Время на прочтение
2 мин
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Что не стоит дарить в День влюбленных партнерам

Что не нужно дарить на день влюбленных

Некоторые подарки некстати дарить в День Святого Валентина, рассказываем какие именно

Выбирая подарки в День влюбленных нужно быть внимательным, ведь некоторые вещи могут разочаровать и даже оскорбить любимого человека.

  • Подарки на религиозную тематику могут коснуться определенных убеждений и принципов любимого человека, поэтому таких подарков лучше избегать.
  • Такой подарок как часы считаются предвестником расставания. Поэтому, хотя это и полезная вещь, но нежелательный подарок для верующих в приметы.
  • Ножи, столовые приборы также лучше не дарить, потому что любые острые, колющие и режущие предметы могут вас поссорить.
  • Могут обидеть и слишком дорогие подарки, вместо этого лучше подарить какое-то впечатление, как, например, романтический ужин в ресторане.
  • Лучше не дарить банальные подарки. Открытки, цветы и конфеты, конечно, можно подарить на День влюбленных, однако если хотите удивить своего партнера, будьте внимательны, подумайте и вспомните, чтобы могло его или ее удивить.
Что не нужно дарить на день влюбленных / ©
Что не нужно дарить на день влюбленных

Мужчинам следует запомнить, что не стоит дарить девушкам

  • Кухонную или другую бытовую утварь, бытовую технику. Такие практичные подарки воспринимаются обычно как обида, потому что намекают на хозяйственность женщины.
  • Лучше не дарить декоративную косметику и средства по уходу, поскольку такие вещи очень индивидуальны и можно не угадать с подарком.

Что лучше не дарить мужчинам на День влюбленных

Выбрать подарок для мужчины, пожалуй, еще сложнее, чем для женщины, ведь даже банальные подарки в качестве сладостей или цветов мужчине не подаришь.

Неудачными подарками для мужчин будут:

  • Средства для бритья, такие подарки могут оскорбить избранника.
  • Не стоит дарить разнообразные инструменты, поскольку выбрать нужные и качественные все равно не получится.
  • Такие подарки, как полотенца, халаты, тапочки, считают, что имеют плохую энергетику и могут привести к ссорам.

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Дата публикации
Просмотры
695
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