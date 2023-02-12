Что не стоит дарить в День влюбленных партнерам

Некоторые подарки некстати дарить в День Святого Валентина, рассказываем какие именно

Выбирая подарки в День влюбленных нужно быть внимательным, ведь некоторые вещи могут разочаровать и даже оскорбить любимого человека.

Подарки на религиозную тематику могут коснуться определенных убеждений и принципов любимого человека, поэтому таких подарков лучше избегать.

Такой подарок как часы считаются предвестником расставания. Поэтому, хотя это и полезная вещь, но нежелательный подарок для верующих в приметы.

Ножи, столовые приборы также лучше не дарить, потому что любые острые, колющие и режущие предметы могут вас поссорить.

Могут обидеть и слишком дорогие подарки, вместо этого лучше подарить какое-то впечатление, как, например, романтический ужин в ресторане.

Лучше не дарить банальные подарки. Открытки, цветы и конфеты, конечно, можно подарить на День влюбленных, однако если хотите удивить своего партнера, будьте внимательны, подумайте и вспомните, чтобы могло его или ее удивить.

Что не нужно дарить на день влюбленных

Мужчинам следует запомнить, что не стоит дарить девушкам

Кухонную или другую бытовую утварь, бытовую технику. Такие практичные подарки воспринимаются обычно как обида, потому что намекают на хозяйственность женщины.

Лучше не дарить декоративную косметику и средства по уходу, поскольку такие вещи очень индивидуальны и можно не угадать с подарком.

Что лучше не дарить мужчинам на День влюбленных

Выбрать подарок для мужчины, пожалуй, еще сложнее, чем для женщины, ведь даже банальные подарки в качестве сладостей или цветов мужчине не подаришь.

Неудачными подарками для мужчин будут:

Средства для бритья, такие подарки могут оскорбить избранника.

Не стоит дарить разнообразные инструменты, поскольку выбрать нужные и качественные все равно не получится.

Такие подарки, как полотенца, халаты, тапочки, считают, что имеют плохую энергетику и могут привести к ссорам.

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