Что не стоит дарить в День влюбленных партнерам

Некоторые подарки некстати дарить в День Святого Валентина, рассказываем какие именно
Выбирая подарки в День влюбленных нужно быть внимательным, ведь некоторые вещи могут разочаровать и даже оскорбить любимого человека.
- Подарки на религиозную тематику могут коснуться определенных убеждений и принципов любимого человека, поэтому таких подарков лучше избегать.
- Такой подарок как часы считаются предвестником расставания. Поэтому, хотя это и полезная вещь, но нежелательный подарок для верующих в приметы.
- Ножи, столовые приборы также лучше не дарить, потому что любые острые, колющие и режущие предметы могут вас поссорить.
- Могут обидеть и слишком дорогие подарки, вместо этого лучше подарить какое-то впечатление, как, например, романтический ужин в ресторане.
- Лучше не дарить банальные подарки. Открытки, цветы и конфеты, конечно, можно подарить на День влюбленных, однако если хотите удивить своего партнера, будьте внимательны, подумайте и вспомните, чтобы могло его или ее удивить.
Мужчинам следует запомнить, что не стоит дарить девушкам
- Кухонную или другую бытовую утварь, бытовую технику. Такие практичные подарки воспринимаются обычно как обида, потому что намекают на хозяйственность женщины.
- Лучше не дарить декоративную косметику и средства по уходу, поскольку такие вещи очень индивидуальны и можно не угадать с подарком.
Что лучше не дарить мужчинам на День влюбленных
Выбрать подарок для мужчины, пожалуй, еще сложнее, чем для женщины, ведь даже банальные подарки в качестве сладостей или цветов мужчине не подаришь.
Неудачными подарками для мужчин будут:
- Средства для бритья, такие подарки могут оскорбить избранника.
- Не стоит дарить разнообразные инструменты, поскольку выбрать нужные и качественные все равно не получится.
- Такие подарки, как полотенца, халаты, тапочки, считают, что имеют плохую энергетику и могут привести к ссорам.
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