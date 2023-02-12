Що не варто дарувати на День закоханих партнерам

Деякі подарунки недоречно дарувати у День Святого Валентина, розповідаємо які саме

Вибираючи подарунки на День закоханих потрібно бути уважним, адже деякі речі можуть розчарувати та навіть образити кохану людину.

Подарунки на релігійну тематику можуть зачепити певні переконання та принципи коханої людини, тому таких подарунків краще уникати.

Такий подарунок як годинник вважається передвісником розлуки. Тому, хоча це і корисна річ, проте небажаний подарунок для тих, хто вірить у прикмети.

Ножі, столові прилади також краще не дарувати, тому що будь-які гострі, колючі та предмети, що ріжуть можуть вас посварити.

Можуть образити занадто дорогі подарунки, натомість краще подарувати якесь враження, наприклад, романтичну вечерю у ресторані.

Краще не дарувати банальні подарунки. Листівки, квіти та цукерки, звичайно можна подарувати на День закоханих, однак якщо хочете здивувати свого партнера, будьте уважними, подумайте та згадайте, щоб могло його чи її здивувати.

Що не потрібно дарувати на день закоханих

Чоловікам варто запам'ятати, що не варто дарувати дівчині

Кухонне або інше побутове начиння, побутову техніку. Такі практичні подарунки сприймаються зазвичай як образа, тому що натякають на хазяйновитість жінки.

Краще не дарувати декоративну косметику та засоби для догляду, оскільки такі речі дуже індивідуальні й можна не вгадати з подарунком.

Що краще не дарувати чоловікам на День закоханих

Вибрати подарунок для чоловіка, мабуть, ще складніше, ніж для жінки, адже навіть банальні подарунки як солодощі чи квіти чоловікові не подаруєш.

Невдалими подарунками для чоловіків будуть:

Засоби для гоління, такі подарунки можуть образити обранця.

Не варто дарувати різноманітні інструменти, оскільки обрати потрібні і якісні все одно не вийде.

Такі подарунки, як рушники, халати, капці, вважається, що мають погану енергетику та можуть призвести до сварок.

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