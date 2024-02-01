В Москві пенсіонер хотів обміняти пістолет на пляшку горілки

В Москві пенсіонер запропонував продавцеві магазина обміняти його пістолет на пляшку горілки.

Про це пишуть російські телеграм-канали.

Як зазначається, 25 січня в один з магазинів на Чертанівській вулиці в Москві зайшов чоловік. Він підійшов до співробітниці та показав пістолет з коробкою патронів. Проте 70-річний росіянин не хотів грабувати, а запропонував обміняти зброю на пляшку горілки.

“Співробітники вирішили не зв'язуватися із пенсіонером та викликали поліцію. Його затримали. Під час огляду у пенсіонера виявили перероблений пістолет без маркування та 18 бойових набоїв”, - написав телеграм-канал.

Нагадаємо, що у центрі Москви загорівся офіс комуністів.

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