В мире катастрофически растет число случаев рака — прогноз ВОЗ

По прогнозам ВОЗ, к 2050 году количество случаев рака в мире вырастет более чем на 75%.

К 2050 году количество случаев рака в мире вырастет более чем на 75%.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на прогнозы, которые объявила Всемирная организация здравоохранения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году количество случаев рака в мире вырастет более чем на 75%.

Последние данные отдела борьбы с онкологическими заболеваниями ВОЗ, Международного агентства по исследованию рака, свидетельствуют о растущем бремени рака, который вырос с 14,1 миллиона новых случаев и 8,2 миллиона смертей во всем мире в 2012 году до 20 миллионов новых случаев и 9, 7 миллионов смертей спустя десятилетие. IARC прогнозирует, что к 2050 году будет свыше 35 миллионов новых случаев рака, что на 77% больше, чем в 2022 году, а количество смертей почти удвоится с 2012 до более 18 миллионов.

Как отмечается, если в 2012 году в мире зафиксировали 14,1 миллиона новых случаев заболевания раком и 8,2 миллиона летальных исходов от него, то в 2022-м эти показатели достигли 20 миллионов новых случаев и 9,7 миллиона смертей.

Табак, алкоголь и ожирение

Ключевыми факторами роста случаев рака, по оценкам ВОЗ, есть употребление табака и алкоголя, а также ожирение.

Согласно прогнозам, в 2050 году в странах с высоким уровнем доходов зафиксируют 4,8 миллиона новых случаев заболеваний раком, но в странах с низким уровнем прибыли это число будет значительно выше. А смертность от рака в бедных странах увеличится почти вдвое.

"Те, у кого меньше ресурсов для борьбы с раком, возьмут на себя основное бремя", — отметил представитель IARC доктор Фредди Брей.

Сейчас в мире наиболее распространен рак легких, на втором месте — рак молочной железы у женщин. Также распространены онкологические заболевания печени и желудка.

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