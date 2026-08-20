Что означают "лапки" возле места в вагоне: "Укрзализныця" ввела новую отметку

Вагон Укрзализныци

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В приложении «Укрзализныци» появилась отметка в виде кавычки у места пассажира, путешествующего с домашним животным. Она отображается при выборе места в вагоне и позволяет заранее оценить будущее соседство.

О нововведениях УЗ сообщила в ответе на сообщение пассажирки в Threads .

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Официальный аккаунт компании написал: "Все нас просили, а мы взяли и сделали".

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Как работает отметка

Лапка появляется у места пассажира, который вместе с билетом оформил специальный багажный талон для перевозки домашнего животного. Остальные пользователи видят эту информацию на схеме вагона до покупки своего билета.

Так, пассажир может выбрать место рядом с животным или искать другой вариант. Отметка может быть полезным, в частности, людям с аллергией и тем, кто не хочет ехать рядом с домашним любимцем.

В УЗ не уточнила, для каких именно рейсов и типов вагонов доступна отметка.

Напомним, что в Украине обновили правила перевозки животных в поездах , в частности требования к проезду крупных собак и перевозке в разных типах вагонов.

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В предварительном ответе в Threads "Укрзализныця" объясняла, что не разделяет вагоны на "общие" и "отдельные" без животных, но рассматривала цифровое информирование о наличии домашних любимцев. Новая отметка стала таким способом и указателем для пассажиров при бронировании.

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