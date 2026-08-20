Що означають "лапки" біля місця у вагоні: "Укрзалізниця" ввела нову позначку

Вагон Укрзалізниці / © Укрзалізниця

Реклама

У застосунку «Укрзалізниці» з’явилася позначка у вигляді лапки біля місця пасажира, який подорожує з домашньою твариною. Вона відображається під час вибору місця у вагоні й дає змогу заздалегідь оцінити майбутнє сусідство.

Про нововведення УЗ повідомила у відповіді на допис пасажирки в Threads.

Реклама

Офіційний акаунт компанії написав: «Всі нас просили, а ми взяли і зробили».

Реклама

Як працює позначка

Лапка з’являється біля місця пасажира, який разом із квитком оформив спеціальний багажний талон на перевезення домашньої тварини. Інші користувачі бачать цю інформацію на схемі вагона до купівлі свого квитка.

© Threads

Так пасажир може обрати місце поруч із твариною або шукати інший варіант. Позначка може стати у пригоді, зокрема, людям з алергією та тим, хто не хоче їхати поруч із домашнім улюбленцем.

У дописі УЗ не уточнила, для яких саме рейсів і типів вагонів доступна позначка.

Нагадаємо, що в Україні оновили правила перевезення тварин у поїздах, зокрема вимоги до проїзду великих собак і перевезення у різних типах вагонів.

Реклама

У попередній відповіді в Threads «Укрзалізниця» пояснювала, що не поділяє вагони на «загальні» та «окремі» без тварин, але розглядала цифрове інформування про наявність домашніх улюбленців. Нова позначка стала таким способом і вказівником для пасажирів під час бронювання.

Новини партнерів