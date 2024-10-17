Что происходит вокруг Часова Яра: в ВСУ объяснили

В районе Временного Яра идут сложные бои. Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона сказала спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

По словам спикера, когда враг не может атаковать украинские войска "в лоб", он это понимает.

"Потому что они так же терпят на Краматорском направлении значительные потери. Тогда они пытаются такими маленькими ударами выискивать слабые места в нашей обороне. Они ударят то здесь, то там и таким образом надеются, что у них хоть что-то получится", — сказала она.

Она добавила: тактика украинских военных состоит в том, чтобы перерезать вражеские логистические пути и оставить врага без пополнения.

"Чтобы уничтожать врага, подойдут все средства. Мы благодарны нашим партнерам, передающим нам артиллерийские установки, снаряды, авиацию, боевые бронированные машины. Все это максимально эффективно используется на поле боя. Также мы активно используем дроны", — резюмировала Бавовникова.

Напомним, накануне аналитики Deep State сообщили, что враг непрерывно проводит штурмы в попытке проникнуть вглубь Временного Яра. Кроме того, противник накапливает силы во Времен-Яровском лесничестве, чтобы обойти город с фланга.