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- Украина
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Что ждет украинцев в ЕС после 2026 года: эксперт объяснил сценарии
Большинство стран готовят переходные механизмы для легализации граждан Украины.
ЕС продлил временную защиту для 4,3 млн украинцев до марта 2026 года, но после завершения действия директивы страны-члены блока могут действовать по-разному.
Об этом сообщил макроэкономист, банкир и эксперт по миграционной политике Андрей Гайдуцкий в комментарии для «РБК-Украина».
Эксперт надеется, что досрочное прекращение защиты не будет, ведь в Европарламенте уже существует позиция, что защита украинцев должна сохраняться до подписания мирного соглашения с гарантиями безопасности для Украины.
«Если мир наступит, а Совет ЕС отменит временную защиту, регулирование статуса украинцев вернется на национальный уровень. И каждая страна ЕС будет решать по-своему, как действовать дальше», — отметил Гайдуцкий.
Однако большинство государств, по его словам, введут переходный период, во время которого украинцы смогут получить трудовые визы, вид на жительство или виды на постоянное жительство.
В этом процессе должны активизироваться несколько заинтересованных сторон:
местные работодатели, уже нанявшие украинцев;
спонсоры-резиденты, вступившие в отношения с гражданами Украины;
школы и университеты, где учатся украинские дети и студенты;
муниципалитеты, зарегистрировавшие украинцев, особенно тех, кто открыл ФЛП или планирует получить статус «цифрового кочевника» или обладателя «золотой визы».
Напомним, ранее мы писали, какие страны Европы хотят оставить украинских беженцев.