Что ждет украинцев в ЕС после 2026 года: эксперт объяснил сценарии

Украинские беженцы в ЕС получили защиту до 2026 года, но дальше страны будут принимать решения индивидуально

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ЕС продлил временную защиту для 4,3 млн украинцев до марта 2026 года, но после завершения действия директивы страны-члены блока могут действовать по-разному.

Об этом сообщил макроэкономист, банкир и эксперт по миграционной политике Андрей Гайдуцкий в комментарии для «РБК-Украина».

Эксперт надеется, что досрочное прекращение защиты не будет, ведь в Европарламенте уже существует позиция, что защита украинцев должна сохраняться до подписания мирного соглашения с гарантиями безопасности для Украины.

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«Если мир наступит, а Совет ЕС отменит временную защиту, регулирование статуса украинцев вернется на национальный уровень. И каждая страна ЕС будет решать по-своему, как действовать дальше», — отметил Гайдуцкий.

Однако большинство государств, по его словам, введут переходный период, во время которого украинцы смогут получить трудовые визы, вид на жительство или виды на постоянное жительство.

В этом процессе должны активизироваться несколько заинтересованных сторон:

местные работодатели, уже нанявшие украинцев;

спонсоры-резиденты, вступившие в отношения с гражданами Украины;

школы и университеты, где учатся украинские дети и студенты;

муниципалитеты, зарегистрировавшие украинцев, особенно тех, кто открыл ФЛП или планирует получить статус «цифрового кочевника» или обладателя «золотой визы».

Напомним, ранее мы писали, какие страны Европы хотят оставить украинских беженцев.