Данилов раскрыл сроки начала контрнаступления ВСУ

Российским захватчикам никак не удастся сорвать или отсрочили контрнаступление Вооруженных сил Украины и ждать его начала осталось недолго.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он заявил, что контрнаступательные действия будут происходить по плану, который согласуют на Ставке главнокомандующего.

"Что касается наступления, то оно будет происходить по нашему плану. Тогда, когда это определят на Ставке верховного главнокомандующего. И эти их действия (речь о подрыве ГЭС россиянами — ред.) нашему наступлению не помешают", — сообщил Данилов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны подчеркнул, что у Украины есть свои планы по проведению контрнаступления и они еще не раскрывались.

"Давайте наберемся терпения и подождем. Не так долго осталось еще ждать", — добавил Данилов.

Напомним, ранее Алексей Данилов заявлял, что, несмотря на заявления российской пропаганды, украинские военные еще не начинали контрнаступления, которое станет очевидным для всех, когда будет идти.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милл заявил, что Украина готова к контрнаступлению.

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