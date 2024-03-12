Дедушка с Львовщины стал миллионером: как он разбогател

75-летний житель Червонограда Львовской области сорвал джекпот в размере 1 000 000 гривен в государственную лотерею. За билет он заплатил 30 гривен.

Об этом сообщает msl.ua.

Победитель, которого зовут Владимир, рассказал, что участвует в "Лото-Забаве" с первых тиражей. За годы участия в лотерее он получал другие, меньшие выигрыши, самый большой из которых составил 4000 гривен. Но он всегда мечтал сорвать джекпот.

Интересно, что пенсионер поначалу не понял, что стал лотерейным миллионером. Он подумал, что выиграл 47500 гривен. Когда его дочь позвонила, чтобы убедиться в выигрыше и узнать, как его получить, она была шокирована ошеломляющей новостью – выигрыш ее отца составил миллион гривен.

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Мужчина рассказал, что она побелела и начала заикаться от неожиданной радости. Он же отреагировал на выигрыш спокойнее.

По словам Владимира, он решил разделить свой выигрыш с 10 детьми и 12 внуками, еще и правнукам планирует сделать подарки. Кстати, его родственники скептически относились к лотереям, но он им говорил: "Я — это я, не указывайте мне!".

Мужчина стал первым миллионером "Лото-Забава" в 2024 году и 432-м за всю историю проведения лотереи.

Напомним, недавно мужчина, занимающийся реабилитацией военных, неожиданно разбогател. Он впервые сыграл в лотерею.

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