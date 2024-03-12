Дідусь зі Львівщини став мільйонером: як він розбагатів

75-річний мешканець Червонограда, що у Львівській області, зірвав джекпот у розмірі 1 000 000 гривень у державну лотерею. За білет він заплатив 30 гривень.

Про це повідомляє msl.ua.

Переможець, якого звати Володимир, розповів, що бере участь у "Лото-Забава" від перших тиражів. За роки участі у лотереї він отримував інші, менші, виграші, найбільший з яких склав 4000 гривень. Але він завжди мріяв зірвати джекпот.

Цікаво, що пенсіонер спочатку не зрозумів, що став лотерейним мільйонером. Він подумав, що виграв 47 500 гривень. Коли його донька зателефонувала, щоб пересвідчитися у виграші та дізнатися, як його отримати, вона була шокована приголомшливою новиною – виграш її батька склав мільйон гривень.

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Чоловік розповів, що вона побіліла і почала заїкатися від неочікуваної радості. Він натомість відреагував на виграш більш спокійно.

За словами Володимира, він вирішив розділити свій виграш з 10 дітьми та 12 онуками, ще й правнукам планує зробити подарунки. До речі, його родичі скептично ставилися до лотерей, але він їм казав: "Я – то є я, не вказуйте мені!".

Чоловік став першим мільйонером "Лото-Забава" 2024 року та 432-м за всю історію проведення лотереї.

Нагадаємо, нещодавно чоловік, який займається реабілітацією військових, неочікувано розбагатів. Він вперше зіграв у лотерею.

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