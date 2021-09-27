Добывал биткоины: в Кривом Роге мужчина дома оборудовал майнинговую ферму

Для минимизации затрат при майнинге организатор фермы незаконно подключился к коммунальным электросетям.

В Кривом Роге местный житель оборудовал в квартире майнингову ферму.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Также читайте Кривой Рог стал первым городом в Украине, где ввели бесплатный проезд в коммунальном транспорте

Как выяснилось, незаконный бизнес организовал 32-летний житель одной из квартир, расположенной в Центрально-Городском районе. Во время обысков у него обнаружили и направили на экспертизу видеокарты, материнские платы, блоки питания.

"Счетчик электроэнергии в момент обыска находился в рабочем состоянии и был подключен к электросети. Для уменьшения затрат горожанин с помощью большого магнита блокировал работу счетчика. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 188-1 Уголовного кодекса Украины (похищение электрической энергии путем ее самовольного использования без приборов учета)", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Если в суде будет доказана вина организатора незаконного бизнеса, за решетку он отправится на срок до трех лет.

Напомним, что в Кривом Роге водитель легковушки на полной скорости влетела в дерево. В результате удара автомобиль буквально превратился в груду металла. На месте погибла 29-летняя девушка.

Новости Украины: столичная полиция задержала мужчину, гулял по улице с гранатой в кармане

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку