Доллар укрепился: курс валют на 11 декабря в обменниках

Курс гривны в столичных обменниках укрепился до 40,20 грн/долл.

В воскресенье 11 декабря доллар в обменных пунктах стоит 40,10 грн., а за евро просят 41,80 грн.

Об этом сообщает финансовый портал "Минфин".

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Доллар в обменниках, банках и частных лиц можно продать в среднем за 39,90, а приобрести за 40,20 грн.



Курс доллара в банках составляет 39,50–40,05 грн. Курс евро в банках составляет 41,00–41,90 грн.

Польский злотый можно приобрести в обменниках в среднем по 8,75 грн.

Напомним, что на 2023 год в бюджете среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл.

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