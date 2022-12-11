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Долар зміцнився: курс валют на 11 грудня в обмінниках

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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Долар зміцнився: курс валют на 11 грудня в обмінниках

Фото: Associated Press

Курс гривні в столичних обмінниках зміцнився до 40,20 грн/дол.

У неділю 11 грудня долар в обмінних пунктах коштує 40,10 грн, а за євро просять 41,80 грн

Про це повідомляє фінансовий портал "Мінфін".

Долар в обмінниках, банках та у приватних осіб  можна продати в середньому за 39,90, а придбати за 40,20 грн.

Курс долара в банках сягає 39,50–40,05 грн. Курс євро у банках сягає 41,00–41,90 грн. 

Польський злотий можна придбати в обмінниках в середньому по 8,75 грн .

Нагадаємо, що на  2023 рік у бюджеті середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол.

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Дата публікації
Перегляди
570
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