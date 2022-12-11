"Поступово повертається": в ОВА повідомили, коли Одещина буде зі світлом

Через ворожу атаку критичної інфраструктури в Одеській області - проблеми зі світлом та водопостачанням.

В Одесі та області поступово повертають електроенергію до споживачів після вчорашньої атаки ворожими дронами.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Поступово електроенергія повертається до споживачів як в Одесі, так і в регіоні. Хоча надалі продовжуються аварійні та екстрені вимкнення", - розповів Братчук.

Своєю чергою він попередив, що загроза завдання ворожих ракетних ударів та атаки дронами-камікадзе по Одеській області залишається дуже високою.

Нагадаємо:

Вночі 10 грудня російські окупанти атакували Одеську область іранськими дронами-камікадзе, пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Через масштаб руйнувань енергоінфраструктури в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури. В населених пунктах області також відбуваються екстрені відключення.

Після повідомлення одеської влади про серйозні пошкодження об'єктів енергетики та необхідність більшої кількості часу для ремонту, низка Telegram-каналів подала це як новину про те, що світла нібито не буде ледь не до весни. В ДТЕК Одеські електромережі заспокоїли – йдеться про кілька місяців для повного відновлення мереж, а почергові підключення розпочнуться раніше.

Зеленський за 10 грудня: дуже складна ситуація на Одещині

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