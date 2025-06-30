Дождь, грозы и сильный ветер: где 30 июня будет бурлить ненастье

Дождь. / © ТСН.ua

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Погода в Украине 30 июня будет теплой, но не слишком жаркой. Местами будут дожди и будут сильные порывы ветра.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, местами на севере, юге и в центре – небольшие кратковременные дожди. Днем в большинстве западных и восточных областей без осадков. Днем в северных регионах порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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Днем температура воздуха в большинстве областей будет составлять 20-25°. На юге страны и в Закарпатье воздух прогреется до 30°.

Прогноз погоды в Украине на 30 июня. / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня будет переменная облачность. Местами – кратковременный дождь, а в области – даже грозы. Кроме того, порывы ветра будут до 15-18 м/с.

В Киевской области днем столбики термометров покажут +20-25°. В Киеве температура воздуха составит 21-23 тепла.

Как сообщалось, Европу накрыла адская жара. В эти выходные в температура превысила 40 градусов Цельсия. Жара, по прогнозам, будет продолжаться до конца следующей недели.

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