Две недели находился в коме: в Черкассах умер искалеченный 7-летний мальчик

Две недели находился в коме: в Черкассах умер искалеченный 7-летний мальчик

За жизнь ребенка медики боролись 2 недели.

В Черкассах в чера, 5 сентября, скончался 7-летний мальчик, который находился в терминальной коме после странного травмирования.

О смерти ребенка сообщает "Укринформ".

По словам директора Черкасской детской областной больницы Николая Кондрацкого, ребенок умер, не приходя в сознание.

Напомним, что 24 августа, в реанимационное отделение Черкасской областной больницы был доставлен 7-летний мальчик с многочисленными травмами, отсутствующими частями ушей и половых органов, пролежнями и тяжелой травмой головы. Все это время ребенок находился в термальной коме.

Бабушка ребенка утверждала, что он упал с кучи кирпича и травмировался.

Полиция открыла два уголовных производства: по статье 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Новости недели: покалеченный ребенок - кто поиздевался над 7-летним мальчиком из Черкасс

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку