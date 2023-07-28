Экс-замглавы ОПУ Тимошенко использовал полномочия в личных интересах – НАПК

Кирилл Тимошенко не явился в НАПК для вручения протокола.

НАПК направило в суд протокол об административных правонарушениях экс — заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко. Проверка установила, что Тимошенко использовал полномочия в личных интересах и отправил за границу своего подчиненного, что оформил ему визу.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"В ходе проверки НАПК установлено, что должностное лицо использовало полномочия в личных интересах и дважды нарушило определенные законом ограничения по получению подарков лицом, занимающим особо ответственное положение".

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В частности, занимая должность заместителя руководителя ОПУ, он подписал письмо в адрес Госпогранслужбы с просьбой предоставить разрешение на выезд за границу своему подчиненному якобы для служебной командировки. Однако оказалось, что настоящей целью выезда за границу подчиненного было оформление виз Тимошенко и его сына.

Кроме того, Тимошенко в течение прошлого года трижды безвозмездно проживал в гостиничном комплексе Emili Resort, дважды из которых – вместе с женой и сыном. Подтвердить факт оплаты за проживание более чем на 45 тыс. грн он не смог.

Летом 2022 года он получил бесплатные услуги по прокату Porsche Taycan на сумму 122 тыс. грн.

Общая стоимость полученных Тимошенко в подарок услуг составила более 167 тыс. грн. Такие действия квалифицированы по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (Нарушение установленных законом ограничений по получению подарков).

За указанные нарушения законодательства предусмотрена ответственность в виде штрафа, а также возможное внесение лица в Реестр коррупционеров.

На основании указанных фактов НАПК составило и направило в суд протокол об административных правонарушениях Тимошенко.

Экс-зам Ермака направили официальное приглашение на 15:00 28 июля 2023 года, но, несмотря на обещание прибыть в агентство, Тимошенко не явился.

НАПК пришлет ему протокол для ознакомления по почте.

Напомним, заявление об увольнении из ОПУ Тимошенко написал 24 января.

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