У Зеленского прокомментировали взрывы в Таганроге

Взрывов в Таганроге не было бы, если бы Россия не развязала войну против Украины, заявил Подоляк.

Разразившиеся 28 июля взрывы в Таганроге стали следствием неконтролируемых процессов из-за распада систем управления в России.

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Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он пояснил, что взрывов в Таганроге не было, если бы Россия не развязала войну против Украины.

"Все происходящее в России, включая Таганрог, является безусловным следствием масштабной войны, затеянной Россией, нарастающих неконтролируемых процессов распада систем управления различных уровней и внутренних протестов", — заявил он.

Кроме того, Подоляк заявил, что необходимо провести независимое расследование, чтобы выяснить непосредственные причины взрывов.

"Однако "причины и последствия" очевидны: некомпетентность, злонамеренность и безответственность "элиты Путина"…", — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что мощный взрыв в центр российского города Таганрога, произошедший в пятницу, 28 июля, российские военные пытаются списать на якобы "ракетный удар ВСУ".

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт Роман Свитан объяснил, как и когда лучше наносить третий удар по Крымскому мосту.

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