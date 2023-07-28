Боец ЧВК "Вагнер" отличился на Кузбассе во время пьяной драки: видео

Драка происходила возле одного из магазинов сети алкомаркетов в российском городе Кемерово.

На улице российского города Кемерова, что на Кузбассе, пьяный мужчина с голым торсом с криком "ЧВК Вагнера, погнали!" ударами ногой с разворота положил на асфальт двух еще более нетрезвых противников.

Соответствующее видео появилось в местном Telegram-канале.

Драка происходила возле одного из магазинов сети алкомаркетов "Бристоль", на входе в который компания, очевидно, распивала спиртные напитки.

Перед тем, как "вырубить" противников, "вагнеровец" потребовал, чтобы ему вернули то, что взяли.

В комментариях к видео предполагают, что боец — один из бывших зэков, вернувшийся с войны в Украине.

В этой связи в шахтерском российском городе, который и без того был беспокойным, прогнозируют резкое ухудшение криминогенной ситуации.

Боец ЧВК "Вагнер" отличился на Кузбассе во время пьяной драки

Напомним, после участия в захватнической войне в Украине в Россию вернулись 32 тысячи бывших заключенных, которые были завербованы в ЧВК "Вагнер" в обмен на помилование.

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