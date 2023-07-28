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Боец ЧВК "Вагнер" отличился на Кузбассе во время пьяной драки: видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
6791
Время на прочтение
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Боец ЧВК "Вагнер" отличился на Кузбассе во время пьяной драки: видео

Бывший "вагнеровец" устроил пьяную драку в российском городе Кемерово / Фото: скриншот с видео

Драка происходила возле одного из магазинов сети алкомаркетов в российском городе Кемерово.

На улице российского города Кемерова, что на Кузбассе, пьяный мужчина с голым торсом с криком "ЧВК Вагнера, погнали!" ударами ногой с разворота положил на асфальт двух еще более нетрезвых противников.

Соответствующее видео появилось в местном Telegram-канале.

Драка происходила возле одного из магазинов сети алкомаркетов "Бристоль", на входе в который компания, очевидно, распивала спиртные напитки.

Перед тем, как "вырубить" противников, "вагнеровец" потребовал, чтобы ему вернули то, что взяли.

В комментариях к видео предполагают, что боец — один из бывших зэков, вернувшийся с войны в Украине.

В этой связи в шахтерском российском городе, который и без того был беспокойным, прогнозируют резкое ухудшение криминогенной ситуации.

Боец ЧВК "Вагнер" отличился на Кузбассе во время пьяной драки

Боец ЧВК "Вагнер" отличился на Кузбассе во время пьяной драки

Напомним, после участия в захватнической войне в Украине в Россию вернулись 32 тысячи бывших заключенных, которые были завербованы в ЧВК "Вагнер" в обмен на помилование.

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Дата публикации
Просмотры
6791
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