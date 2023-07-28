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Боєць ПВК “Вагнер” відзначився на Кузбасі під час п’яної бійки: відео

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Боєць ПВК “Вагнер” відзначився на Кузбасі під час п’яної бійки: відео

Колишній "вагнерівець" влаштував п'яну бійку в російському місті Кемерово / Фото: скриншот з відео

Бійка відбувалася біля одного з магазинів мережі алкомаркетів у російському місті Кемерово.

На вулиці російського міста Кемерова, що на Кузбасі, п’яний чоловік з голим торсом з криком “ПВК Вагнера, погнали!” ударами ногою з розвороту поклав на асфальт двох ще більш нетверезих супротивників.

Відповідне відео з’явилося у місцевому Telegram-каналі.

Бійка відбувалася біля одного з магазинів мережі алкомаркетів “Брістоль”, на вході до якого компанія, очевидно, розпивала спиртні напої. 

Перед тим, як “вирубити” супротивників, “вагнерівець” вимагав, щоб йому повернули те, що взяли. 

У коментарях до відео припускають, що боєць — один із колишніх “зеків”, який повернувся з війни в Україні. 

У зв’язку з цим у шахтарському російському місті, яке й без того було неспокійним, прогнозують різке погіршення криміногенної ситуації. 

Боєць ПВК “Вагнер” відзначився на Кузбасі під час п’яної бійки

Боєць ПВК “Вагнер” відзначився на Кузбасі під час п’яної бійки

Нагадаємо, після участі в загарбницькій війні в Україні до Росії повернулися 32 тисячі колишніх ув'язнених, які були завербовані до ПВК “Вагнер” в обмін на помилування.

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Дата публікації
Перегляди
3414
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