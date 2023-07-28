Боєць ПВК “Вагнер” відзначився на Кузбасі під час п’яної бійки: відео

Бійка відбувалася біля одного з магазинів мережі алкомаркетів у російському місті Кемерово.

На вулиці російського міста Кемерова, що на Кузбасі, п’яний чоловік з голим торсом з криком “ПВК Вагнера, погнали!” ударами ногою з розвороту поклав на асфальт двох ще більш нетверезих супротивників.

Відповідне відео з’явилося у місцевому Telegram-каналі.

Бійка відбувалася біля одного з магазинів мережі алкомаркетів “Брістоль”, на вході до якого компанія, очевидно, розпивала спиртні напої.

Перед тим, як “вирубити” супротивників, “вагнерівець” вимагав, щоб йому повернули те, що взяли.

У коментарях до відео припускають, що боєць — один із колишніх “зеків”, який повернувся з війни в Україні.

У зв’язку з цим у шахтарському російському місті, яке й без того було неспокійним, прогнозують різке погіршення криміногенної ситуації.

Боєць ПВК “Вагнер” відзначився на Кузбасі під час п’яної бійки

Нагадаємо, після участі в загарбницькій війні в Україні до Росії повернулися 32 тисячі колишніх ув'язнених, які були завербовані до ПВК “Вагнер” в обмін на помилування.

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