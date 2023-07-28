У Зеленського прокоментували вибухи у Таганрозі

Вибухів у Таганрозі не було б, якби Росія не розвʼязала війну проти України, заявив Подоляк.

Вибухи у Таганрозі, які пролунали 28 липня, стали наслідком неконтрольованих процесів через розпад систем управління у Росії.

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Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він пояснив, що вибухів у Таганрозі не було б, якби Росія не розвʼязала війну проти України.

"Усе, що відбувається в Росії, включно з Таганрогом, є безумовним наслідком масштабної війни, затіяної Росією, неконтрольованих процесів розпаду систем управління різних рівнів та внутрішніх протестів, що наростають", - заявив він.

Крім того, Подоляк заявив, що необхідно провести незалежне розслідування, щоб зʼясувати безпосередні причини вибухів.

"Однак "причини та наслідки" очевидні: некомпетентність, зловмисність і безвідповідальність "еліти Путіна"…", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що потужний вибух у центр російського міста Таганрога, який стався у п’ятницю, 28 липня, російські військові намагаються списати на нібито "ракетний удар ЗСУ".

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт Роман Світан пояснив, як і коли краще завдавати третього удару по Кримському мосту.

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