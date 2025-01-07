Эксперт про "дроновые санкции от СБУ": Россия теряет миллиарды

Эксперт считает, что такие удары, как атака дронов на порт Усть-Луга, снижают поступление валюты, которая необходима России для ведения войны.

Благодаря ударам дронов СБУ по НПЗ и объектам нефтегазового сектора рф теряет миллиарды долларов. Речь идет о деньгах, которые россияне планировали потратить на войну с Украиной.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний, комментируя новые удары дронов СБУ по крупнейшему в РФ торговому порту Усть-Луга в Ленинградской области.

Эксперт подчеркивает, что терминал является крупным логистическим хабом россиян в Балтийском море.

"Через него Россия продает нефть и газ с помощью флота, открыто перевозящего российскую нефть. Хотя у нас почему-то до сих пор называют его "теневым". Ремонт, после ударов дронов СБУ, займет не менее месяца при наличии материалов и однозначно приведет к перебоям в работе терминала", — пишет политолог.

Загородний считает, что такие удары снижают поступление валюты, необходимой России для ведения войны.

"РФ срывает свои поставки и больше не выглядит надежным контрагентом. В целом складывается впечатление, что "дроновые санкции" влияют на экономику врага сильнее санкций Запада. А, напомню, на счету подчиненных Малюка уже почти полсотни успешных атак на нефтегазовые объекты россиян. Причем точки каждый раз выбираются новые и все более болезненные. Увидеть дроны на Балтике россияне, судя по результатам прилетов, явно не были готовы", – акцентирует эксперт.

"Новые удары демонстрируют — уничтожение российских объектов нефтегазовой сферы будет продолжаться. Сезон бавовны-2025 объявляется открытым" — резюмирует Загородний.

Напомним, ранее стало известно, что дроны СБУ поразили торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области. На видео видно, как один из дронов попадает в емкости с газовым конденсатом. В результате удара одна емкость получила серьезные повреждения, а три соседние посекло осколками от взрыва.

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