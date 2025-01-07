Експерт про "дронові санкції від СБУ": Росія втрачає мільярди

Експерт вважає, що такі удари, як атака дронів на порт Усть-Луга, знижують надходження валюти, яка Росії потрібна для ведення війни.

Завдяки ударам дронів СБУ по НПЗ і об’єктах нафтогазового сектору рф втрачає мільярди доларів. Йдеться про гроші, які росіяни планували витратити на війну з Україною.

Про це пише політолог Тарас Загородній, коментуючи нові удари дронів СБУ по найбільшому в РФ торговельному порту Усть-Луга в Ленінградській області.

Експерт підкреслює, що термінал є великим логістичним хабом росіян в Балтійському морі.

"Через нього Росія продає нафту й газ за допомогою флоту, який відкрито перевозить російську нафту. Хоча у нас чомусь досі називають його "тіньовим". Ремонт, після ударів дронів СБУ, займе не менше місяця за наявності матеріалів і однозначно призведе до перебоїв в роботі терміналу", — пише політолог.

Загородній вважає, що такі удари знижують надходження валюти, яка Росії потрібна для ведення війни.

"РФ зриває свої постачання і більше не має вигляду надійного контрагента. Загалом складається враження, що "дронові санкції" впливають на економіку ворога сильніше санкцій Заходу. А, нагадаю, на рахунку підлеглих Малюка вже майже пів сотні успішних атак на нафтогазові об’єкти росіян. Причому точки щоразу обираються нові і все більш болючі. Побачити дрони на Балтиці росіяни, з огляду на результати "прильотів", явно не були готові", — акцентує експерт.

"Нові удари демонструють – нищення російських об’єктів нафтогазової сфери буде продовжуватись. Сезон бабовни-2025 оголошується відкритим", — резюмує Загородній.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дрони СБУ вразили торговельний порт Усть-Луга в Ленінградській області. На відео видно, як один із дронів влучає в ємності із газовим конденсатом. Внаслідок удару одна ємність зазнала сильних пошкоджень, а три сусідні посікло уламками від вибуху.

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