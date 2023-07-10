"Ельцин говорил Кравчуку, что Украина не удержит независимость" – Ющенко

Бывший президент Украины Виктор Ющенко вспомнил, как Борис Ельцин (президент Российской Федерации в 1991-1999 гг. – ред.) сказал, что Украина, после провозглашения своей независимости в 1991 году, не сможет ее удержать.

Об этом третий президент рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.

"В начале нашего становления последнего периода 90-х годов было очень много свидетельств. Вот, например, я от Леонида Макаровича принял, потому что это прямая речь, Ельцин удивлялся и задавал вопрос Леониду Макаровичу: "ты на самом деле думаешь, что Украина удержит свою независимость?". И ты рано или поздно подходишь к тому, что в повестке дня политики Украины вопросом номер один должен стоять – вопрос безопасности", — подчеркнул экс-президент.

Виктор Ющенко также вспомнил исторические аспекты нашей страны и отметил, что на карте Украины "выписано 24 войны с Россией, с 1917 по 1991 год Украина шесть раз провозглашала независимость. Пять раз мы проигрывали, причина была – одна внешняя агрессия".

Напомним, Виктор Ющенко вспомнил, как предлагал Путину извиниться перед Украиной за преступления России – реакция диктатора его шокировала.

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