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Ермак призвал не игнорировать воздушные тревоги

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Ермак призвал не игнорировать воздушные тревоги

В ряде украинских областей снова раздаются сирены / Фото: ТСН.ua

Зафиксирован взлет еще 3 стратегических бомбардировщиков Ту-160 с аэродрома Энгельс.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Предварительно, по состоянию на сегодняшний день во вражеской миссии могут быть использованы:

  • 8 Ту-95МС,
  • 3 Ту-160,
  • 2 подлодки.

По предварительной информации, состоялся запуск ракет Х-101/555 по стратегической авиации из Каспийского региона. Поэтому не пренебрегайте сигналами тревоги, когда они будут объявлены.

Также глава Офиса президента Андрей Ермак в социальных сетях тоже призвал не пренебрегать воздушными тревогами.

Напомним, что в Черном море к вражеским кораблям добавилось два подводных ракетоносителя. Суммарный залп "Калибров" до 8.

Ранее в полиции посоветовали не игнорировать воздушную тревогу, ведь готовится суммарный "залп" к сотне ракет.

Также в Сумской области произошли 54 взрыва: враг совершил 6 обстрелов местных общин.

Заметим, что вечером в воскресенье, 30 апреля, была объявлена воздушная тревога в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях. В то же время, мониторинговые группы сообщают об активности вражеской авиации — стратегических бомбардировщиков Ту-95.

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Дата публикации
Просмотры
2136
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