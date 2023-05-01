Ермак призвал не игнорировать воздушные тревоги

Зафиксирован взлет еще 3 стратегических бомбардировщиков Ту-160 с аэродрома Энгельс.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Предварительно, по состоянию на сегодняшний день во вражеской миссии могут быть использованы:
- 8 Ту-95МС,
- 3 Ту-160,
- 2 подлодки.
По предварительной информации, состоялся запуск ракет Х-101/555 по стратегической авиации из Каспийского региона. Поэтому не пренебрегайте сигналами тревоги, когда они будут объявлены.
Также глава Офиса президента Андрей Ермак в социальных сетях тоже призвал не пренебрегать воздушными тревогами.
Напомним, что в Черном море к вражеским кораблям добавилось два подводных ракетоносителя. Суммарный залп "Калибров" до 8.
Ранее в полиции посоветовали не игнорировать воздушную тревогу, ведь готовится суммарный "залп" к сотне ракет.
Также в Сумской области произошли 54 взрыва: враг совершил 6 обстрелов местных общин.
Заметим, что вечером в воскресенье, 30 апреля, была объявлена воздушная тревога в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях. В то же время, мониторинговые группы сообщают об активности вражеской авиации — стратегических бомбардировщиков Ту-95.
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