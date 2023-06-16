Ермак призывает быть внимательными к "тревоге"

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обратился к украинцам во время воздушной тревоги 16 июня.

Об этом он написал в своем Telegram.

"Внимательно относимся к тревогам", – лаконично написал представитель ОП.

Как сообщалось, в ВСУ 16 июня во время воздушной тревоги заявили, что были зафиксированы пуски крылатых ракет с Черного моря.

Стало известно, что они начали движение на север страны. Впоследствии в Киевской области сработали силы противовоздушной обороны. Мэр Виталий Кличко проинформировал о взрыве в Подольском районе.

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