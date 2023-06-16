Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ермак призывает быть внимательными к "тревоге"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2019
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ермак призывает быть внимательными к "тревоге"

Андрей Ермак.

Зафиксированы пуски "Калибров".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обратился к украинцам во время воздушной тревоги 16 июня.

Об этом он написал в своем Telegram.

"Внимательно относимся к тревогам", – лаконично написал представитель ОП.

Как сообщалось, в ВСУ 16 июня во время воздушной тревоги заявили, что были зафиксированы пуски крылатых ракет с Черного моря.

Стало известно, что они начали движение на север страны. Впоследствии в Киевской области сработали силы противовоздушной обороны. Мэр Виталий Кличко проинформировал о взрыве в Подольском районе.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2019
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация