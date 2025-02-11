Февральские морозы станут испытанием для энергетики Украины – эксперт

Следующие 2 недели будут морозные, что станет вызовом и энергетическому сектору, и газовой индустрии.

Украинскую энергосистему и газовую инфраструктуру ждет серьезное испытание из-за двухнедельного похолодания, которое ударило по стране.

Об этом заявил эксперт по энергетике Сергей Макогон, подчеркнув, что низкие запасы газа в ПХГ вызывают беспокойство, передает "Фокус".

"Следующие 2 недели будут морозные. Это будет вызовом и для энергетического сектора, и для газовой индустрии. Минимальные запасы газа в ПХГ заставляют меня волноваться", – отметил эксперт.

Напомним, что в Украину пришло длительное похолодание со снегопадами и морозами, которое задержится по меньшей мере до 15 февраля. На выходных в Украине ожидается значительное снижение температуры, однако больше всего мороз ударит в западным областям. Днем температура будет подниматься до нуля, однако ночью и утром ожидается значительное похолодание.