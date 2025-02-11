Лютневі морози стануть випробуванням для енергетики України – експерт

Наступні 2 тижні будуть морозні, що стане викликом і для енергетичного сектору, і для газової індустрії.

Українську енергосистему та газову інфраструктуру чекає серйозне випробування через двотижневе похолодання, яке вдарило по країні.

Про це заявив експерт з енергетики Сергій Макогон, наголосивши, що низькі запаси газу у ПСГ викликають занепокоєння, передає "Фокус".

"Наступні 2 тижні будуть морозні. Це буде викликом і для енергетичного сектору, і для газової індустрії. Мінімальні запаси газу у ПСГ змушують мене хвилюватись", – зазначив експерт.

Нагадаємо, що до України прийшло тривале похолодання зі снігопадами та морозами, яке затримається щонайменше до 15 лютого. Вихідними в Україні очікується значне зниження температури, однак найбільше мороз вдарить у західних областях. Вдень температура підніматиметься до нуля, проте вночі та вранці очікується суттєве похолодання.