Где есть продвижения врага на Донетчине: карта DeepState

Враг имел продвижение между населенными пунктами Шевченко и Возрождение (Новый Труд) и увеличил зону контроля на южных окраинах села Шевченко. Продолжается накопление пехоты противника в данном районе, соответственно, они пытаются полностью оккупировать это село, являвшееся тактической задачей в продвижении на Покровск.

Об этом пишет DeepState.

Там считают, что командованию ОТУ "Донецк" следовало бы более рационально относиться к имеющимся ресурсам и наконец начать что-то делать с участком фронта, где все продолжает сыпаться.

"Идет также давление на Новотроицкое, к которому кацапы подошли вплотную с восточной стороны. Каким будет дальнейшее движение, сказать трудно. Основная задача противника — Покровск и тактические решения его взятия проявляются снова через логистику. Скорее всего, противник, как и в других участках. фронта, будет пытаться взять, как минимум, под огневой контроль логистические пути в Покровск и таким образом пробовать завладеть городом", — говорится в сообщении.

Недавно публиковались кадры поражения FPV-дроном поезда в районе Котлиного. Как отмечают аналитики, на это нужно обратить внимание, ведь это повторение ситуаций из других городов, а всегда легко просто запретить двигаться по определенной дороге и все.

Ранее на Покровском направлении враг захватил поселок Новотроицкое и большую часть населенного пункта Шевченко. Там он сразу выставляет мачты с антеннами, вероятно, для работы дронами.

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